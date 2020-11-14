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Командующий российскими миротворцами заявил о стабилизации ситуации в Карабахе 

Lenta.ru 4 часа назад
Ситуация в Карабахе стабилизируется
Фото: РИА Новости
Ситуация в Нагорном Карабахе стабилизируется, выстрелов в зоне соприкосновения уже не слышно. Об этом заявил командующий миротворческой группировкой России в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов, передает ТАСС в субботу, 14 ноября.

«На территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня ни выстрела», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения обменялись телами погибших во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Обмен прошел при посредничестве российских миротворцев.
9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы.
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Армия , Война, Карабах , Рустам Мурадов , ИТАР-ТАСС
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