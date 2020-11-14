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Иран предложил Ираку помочь укрепить армию 

Газета.Ru 3 часа назад
Иран предложил Ираку помочь укрепить армию
Фото: РИА Новости
Тегеран готов помочь Багдаду в укреплении иракских вооруженных сил за счет их обеспечения. Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, передает РИА "Новости".

"Минобороны Ирана располагает большим потенциалом и богатой инфраструктурой, которые стали результатом гнета американских санкций после победы исламской революции, и готово укрепить обороноспособность Ирака", — сказал министр.

Согласно сообщению военного ведомства, министр обороны Ирака Джума Анад Саадун прибыл в Тегеран 14 ноября. По словам главы минобороны Ирака, целью его визита в иранскую столицу является укрепление отношений двух стран, а также знакомство иракских военных с научно-техническими достижениями Ирана.
Заявление Тегерана о готовности обеспечить Ирак необходимым в оборонной сфере прозвучало почти спустя месяц после того, как 18 октября истекло международное оружейное эмбарго в отношении Ирана. Теперь Иран имеет право торговать оружием.
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Комментарии
Армия , Амир Хатами , Министерство обороны , РИА Новости , Багдад , Ирак , Иран , Тегеран
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