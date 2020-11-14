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В России допустили «блицкриг» Украины в Крыму с турецкими Bayraktar TB2 

Lenta.ru 34 минуты назад
Нельзя исключать того, что «горячие головы» на Украине, насмотревшись на успешные действия турецких ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 против армянских войск в Нагорном Карабахе, решатся на собственный блицкриг, допускают в РИА Новости.

«Впрочем, Крым сегодня — одно из самых защищенных мест на Земле. Полуостров обороняет 22-й армейский корпус Черноморского флота, в котором служат в основном контрактники», — пишет российское агентство.

Говоря о воздушном прикрытии, агентство отмечает, что в Крыму расположена 31-я дивизия противовоздушной обороны (ПВО) и самолеты 27-й смешанной авиадивизии. «А от удара с моря надежно защищают корабли Черноморского флота — одного из самых современных и технологически продвинутых в ВМФ [Военно-морском флоте] России», — говорится в публикации.

«У ВСУ [Вооруженных сил Украины] явно не хватит сил и средств, чтобы победить в Крыму», — заключается в публикации.

В ноябре «Звезда» написала, что бронетехника Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) стала отличной мишенью для высокотехнологичных азербайджанских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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В том же месяце заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, комментируя итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в котором, по его мнению, Россия оказалась проигравшей стороной, заявил, что в настоящее время ВСУ располагают системами вооружений, которых нет у России, в частности противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе.
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Армия , Видео , В мире , Константин Макиенко , Центр анализа стратегий и технологий , РИА Новости , Республика Крым
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