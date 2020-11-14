Миротворцев в Карабахе сопроводили вертолеты

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Российские вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрыли колонны миротворцев на марше в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны России.

«Летчики вертолетной эскадрильи выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн миротворческих сил, совершающих марши по маршрутам с аэродрома «Эребуни» в населенные пункты Горис и Степанакерт», — приводит сообщение представителя российского военного ведомства ТАСС.

Вертолеты контролируют прекращение огня и военных действий в зоне конфликта, а также осуществляют мониторинг доставки материально-технического имущества и личного состава.

Напомним, во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Позже президент России Владимир Путин раскрыл детали договоренностей. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев.

В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Нагорном Карабахе.