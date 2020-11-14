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Российские вертолеты начали сопровождать миротворцев в Карабахе 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Миротворцев в Карабахе сопроводили вертолеты
Фото: РИА Новости
Российские вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрыли колонны миротворцев на марше в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны России.

«Летчики вертолетной эскадрильи выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн миротворческих сил, совершающих марши по маршрутам с аэродрома «Эребуни» в населенные пункты Горис и Степанакерт», — приводит сообщение представителя российского военного ведомства ТАСС.

Вертолеты контролируют прекращение огня и военных действий в зоне конфликта, а также осуществляют мониторинг доставки материально-технического имущества и личного состава.
Напомним, во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Позже президент России Владимир Путин раскрыл детали договоренностей. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев.
В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Ротация российских миротворцев в Карабахе запланирована не реже двух раз в год.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что никаких турецких миротворцев в Карабахе не будет, Турция будет вести деятельность только в рамках совместного мониторингового центра. В Кремле указали, что участие Турции в миротворческой миссии в Карабахе не обсуждалось.
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Комментарии 3
Армия , Войска , Сергей Лавров , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Горис , Степанакерт
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