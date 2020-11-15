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МО РФ создает в Нагорном Карабахе Центр гуманитарного реагирования 

Аргументы Недели и ещё 23 1 час назад
РФ создает в Карабахе Центр гуманитарного реагирования
Фото: соцсети
По указанию Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. Сообщает Минобороны РФ.
С этой целью с 14 ноября 2020 г. в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра под руководством генерал-майора Волкова А. А., которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах: в течение 14 ноября 2020 г. осуществлено сопровождение через Лачинский коридор 9 автобусов (250 чел.), 15 ноября 2020 г. осуществляется сопровождение 19 автобусов (475 чел.).
Формирование Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте в полном объеме будет завершено до 20 ноября 2020 г., с указанной даты Центр приступит к выполнению всего комплекса возложенных на него задач гуманитарного реагирования. В рамках этой работы сегодня 15 ноября 2020 г. для наращивания группировки формируемого Центра осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав «ведомственного центра оперативного реагирования. В ближайшее время будет осуществлено наращивание группировки Центра, в том числе за счет сил и средств Пограничной службы ФСБ России, представителей других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации».
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Комментарии
Армия , Садоводство , Армения и Азербайджан , Сергей Шойгу , Владимир Путин , ФСБ , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Степанакерт
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