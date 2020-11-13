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В Карабахе заметили незаявленную технику российских миротворцев 

Lenta.ru 1 час назад
В Карабахе увидели не заявленную российскую технику
Фото: РИА Новости
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и боевые машины пехоты (БМП-2) Вооруженных сил (ВС) России сняли на видео в Нагорном Карабахе. Ролик опубликовал Telegram-канал «Sputnik Армения».
Уточняется, что техника двигалась по дорогам в зоне ответственности миротворческой миссии.
Telegram-канал «Военный обозреватель» в свою очередь отмечает, что задействование БМП-2 и «Градов» в миссии в Карабахе ранее не заявлялось. Предположительно, на кадрах замечено движение подразделений 102-й военной базы ВС России.
Первые самолеты с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах 10 ноября, сразу после совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий. Сообщалось, что всего в зону конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и спецтехники.
Согласно договоренностям, Ереван и Баку должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор.
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Армия , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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