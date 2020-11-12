Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Армения озвучила число погибших военных 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 12 ноября 2020
Армения озвучила число погибших военных
Фото: РИА Новости
В конфликте в Нагорном Карабахе погибло по меньшей мере 2 тыс. 317 военнослужащих, сообщила пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян.
Никогосян отметила, что речь идет о погибших, чьи тела уже прошли судебную медицинскую экспертизу, передает «Интерфакс».

«Конфликтующие стороны на данный момент не могут располагать окончательными цифрами, поскольку процесс обмена еще продолжается», — добавила представитель ведомства.

Напомним, во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Позже президент России Владимир Путин раскрыл детали договоренностей. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев.
В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Ротация российских миротворцев в Карабахе запланирована не реже двух раз в год.
Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лукашенко заявил о переброске к западным границам половины состава войск Лукашенко заявил о переброске к западным границам половины состава войск США выразили обеспокоенность разработкой в России аппаратов «Посейдон» США выразили обеспокоенность разработкой в России аппаратов «Посейдон» Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах
Комментарии
Армия , В мире , Владимир Путин , Минздрав РФ , Интерфакс , Азербайджан , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Протесты в Ереване попали на видео
01:59
Протесты в Ереване попали на видео
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
00:33
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
Москвичка закатила истерику в такси и попала на видео
00:23
Москвичка закатила истерику в такси и попала на видео
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
02:48
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
00:14
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
00:30
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
Колонны российских миротворцев в Карабахе попали на видео
00:34
Колонны российских миротворцев в Карабахе попали на видео
Появилось видео драки Харитонова с другим известным бойцом ММА
00:52
Появилось видео драки Харитонова с другим известным бойцом ММА
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
02:02
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
03:22
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение