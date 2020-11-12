Автомобиль военной полиции РФ подорвали в Сирии

Автомобиль военной полиции России подорвали в сирийской провинции Дераа. Об этом сообщил журналист издания Al Mayadeen Халед Искеф (Khaled Iskef) в Twitter

@khalediskef

По его данным, инцидент произошел на дороге между населенными пунктами Аль-Сахва и Аль-Мусейфра. Информации о пострадавших нет.

Telegram -канал «Рыбарь» в свою очередь пишет, что в Дераа идет розыск виновных в подрыве автомобиля. В операции задействована российская военная полиция. Уточняется, что взрыв произошел в момент, когда колонна с российскими военными возвращалась с места проведения контртеррористической операции в населенном пункте Карак.