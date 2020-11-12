Корвет «Гремящий» передадут ВМФ России в декабре 

«Заказчик поставил задачу сдать его по месту его дальнейшей эксплуатации. Это не Балтика. Поэтому мы будем завершать и подписывать итоговые документы в следующем году: первый квартал — начало второго. Он практически готов, там есть ряд нюансов, над которыми мы работаем. Заказчик потребовал передать его по месту своего постоянного базирования. Это накладывает свои условия», — передает его сообщение РИА «Новости».