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Корвет «Гремящий» передадут ВМФ России в декабре 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Корвет «Гремящий» передадут ВМФ России в декабре
Фото: Wikipedia
Завод «Северная верфь» планирует 25 декабря передать ВМФ России головной корвет проекта 20385 «Гремящий», сообщил в четверг генеральный директор предприятия Игорь Орлов.

«Он проходит государственные испытания. У нас по контракту [передача] 25 декабря. Мы рассчитываем, что мы уложимся в этот срок. «Гремящий» проходит этап государственных испытаний, все идет по плану», — передает ТАСС его слова.

Корвет «Гремящий» станет первым кораблем — носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте.
Орлов также добавил, что судостроительный завод «Северная верфь» планирует передать ВМФ России судно тылового обеспечения проекта 23120 «Всеволод Бобров» в первые месяцы 2021 года.

«Заказчик поставил задачу сдать его по месту его дальнейшей эксплуатации. Это не Балтика. Поэтому мы будем завершать и подписывать итоговые документы в следующем году: первый квартал — начало второго. Он практически готов, там есть ряд нюансов, над которыми мы работаем. Заказчик потребовал передать его по месту своего постоянного базирования. Это накладывает свои условия», — передает его сообщение РИА «Новости».

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов назвал плановый срок передачи ВМФ России фрегатов проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». Строительство этих кораблей продлится 4,5 года, флот их получит на рубеже 2025-2026 годов.
Напомним, на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге состоялась закладка двух фрегатов модернизированного проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».
Тем временем в состав Военно-морского флота вошел первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов».
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Армия , Игорь Орлов , Алексей Рахманов , Объединенная судостроительная корпорация , Северная верфь , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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