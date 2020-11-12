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Опубликовано видео ударного украинского беспилотника «Сокол» 

Алевтина Жаркова 58 минут назад
Презентация макета нового ударного беспилотника «Сокол-300» состоялась на Украине. Разработкой летательного аппарата на протяжении полутора лет занимались в государственном конструкторском бюро «Луч». Примерно столько же времени потребуется на испытание дрона.
«Сокол-300» оснастят украинской оптической электронной станцией. При изготовлении БПЛА планируется использовать несколько вариантов двигателей, в том числе украинские АИ-450Т2 и МС-500В-05С / СЕ и австрийский Rotax 914, что позволит варьировать характеристики аппарата.
Армия , Видео , Оружие , Украина
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