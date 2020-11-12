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Турция вновь заявила о своем участии в миротворческой миссии в Карабахе 

РИА Новости 11 минут назад
В Турции, несмотря на опровержения, вновь заявляют, что турецкие ВС будут участвовать в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

"Турция примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху. Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии", — цитирует главу турецкого минобороны Хулуси Акара агентство Anadolu.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
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Армия , Видео , Дмитрий Песков , Ильхам Алиев , Хулуси Акар , Никол Пашинян , Владимир Путин , Министерство обороны
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