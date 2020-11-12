Украинский беспилотник «Сокол» показали на видео

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Украинский ударный беспилотник «Сокол» показали на видео 

Российская Газета 1 час назад
На Украине состоялась презентация ударного беспилотника "Сокол-300", разработанного киевским государственным конструкторским бюро "ЛУЧ". На разработку дрона ушло около полутора лет, сообщает Український мілітарний портал.
Впрочем, пока что речь идет только о макете дрона — его испытания могут занять до полутора лет. На данный момент предусмотрено оснащение "Сокола" тремя вариантами двигателя — украинскими АИ-450Т2 и МС-500В-05С / СЕ, а также австрийским Rotax 914. Соответственно, в зависимости от силовой установки варьируются и характеристики беспилотника. Так, масса "пустого" и полностью снаряженного аппарата может быть в пределах 420-535 и 1130-1225 килограммов соответственно. Максимальную скорость в 580 километров в час даст АИ-450Т2, тогда как Rotax — только 210. Зато с импортным двигателем аппарат сможет пробыть в воздухе 26 часов и преодолеть расстояние в 3300 километров, а с украинским МС-500В-05С только три часа и тысячу километров.
Впрочем, максимальный радиус радиосвязи с пунктом управления составляет всего 300 километров при использовании радиоретрансляторов. В то же время предусмотрен режим автопилота. Высота полета беспилотника — 10-12 километров. Вооружение — управляемые ракеты (на презентации их было восемь единиц) с дальностью действия до 10 километров.
Также БПЛА "Сокол-300" планируется оснащать радиотехническим оборудованием: малогабаритной бортовой радиолокационной станцией и радиолокатором с синтезированной апертурой. Последний способен сканировать землю с высоты в пять километров с "разрешением изображения" 30 на 30 сантиметров.
Управление комплексом осуществляется с мобильного пункта, унифицированного с пунктом управления ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" и размещается на шасси грузового автомобиля. В нем предусмотрены места для двух операторов, аппаратура связи, мобильная энергоустановка, климатическое оборудование.
Стоимость одного беспилотника составляет 45,6 миллиона гривен (примерно 123 миллиона рублей по текущему курсу), при серийном выпуске она может быть снижена на 30-40 процентов. Однако об интересе к продукту со стороны министерства обороны Украины не сообщалось, зато в начале октября стало известно, что Украина намерена закупить у Турции 48 ударно-разведывательных БПЛА Bayraktar TB2.
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Армия , Видео , В мире
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