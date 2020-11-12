Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла появившиеся в соцсетях слухи о пролете турецкого беспилотника над Ереваном и заявила, что силы ПВО армянских ВС и ВКС России прикрывают воздушное пространство страны и Арцаха.

"Слухи о появлении турецкого "Байрактара" в воздушном пространстве Еревана являются лживыми. Министерство обороны Армении обратилось в Службу национальной безопасности, чтобы выявить источники и распространителей ложных слухов", — написала Степанян в Facebook.

По ее словам, силы ПВО армянских ВС и ВКС России "совместно прикрывают воздушное пространство Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.), оно закрыто для полетов, за исключением военной и заявленной гражданской авиации".