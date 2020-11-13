Британский генерал потерялся во время учений

Генерал, начальник главного штаба сухопутных сил Британии Марк Карлтон-Смит выпрыгнул с вертолета во время учений для поднятия боевого духа солдат и потерялся, сообщают СМИ.

После того, как генерал потерялся, военнослужащие попытались дозвониться ему и его помощникам, но сигнал мобильной сети отсутствовал. Через некоторое время Карлтона-Смита нашли. По версии военных, он не терялся, а находился там, «где его не ожидали».