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Стрелков: российские миротворцы в Нагорном Карабахе будут фактически в заложниках

Аргументы Недели
25 минут назад
Военные из российского миротворческого контингента, отправленного в Нагорный Карабах, будут находиться там фактически в качестве заложников. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР.
Комментируя итоги вооруженного противостояния в Карабахе, Стрелков отметил, что Азербайджан получил экстерриториальный коридор между Нахичеванью и Баку.
Экс-министр добавил, что Россия теперь будет держать в зоне конфликта целую бригаду, которая окажется в оперативном окружении - фактически в заложниках. По мнению Игоря Стрелкова, ставшего собеседником журналистов радиостанции «Комсомольская правда», у Москвы «появляется еще одна маленькая Сирия».
Ранее в четверг сообщалось, что на страницах СМИ высказали предположение, согласно которому российский вертолет Ми-24 в Армении могли сбить с территории Турции.
Армия,Видео,Игорь Стрелков,
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