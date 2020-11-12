Комментируя итоги вооруженного противостояния в Карабахе, Стрелков отметил, что Азербайджан получил экстерриториальный коридор между Нахичеванью и Баку.

Экс-министр добавил, что Россия теперь будет держать в зоне конфликта целую бригаду, которая окажется в оперативном окружении - фактически в заложниках. По мнению Игоря Стрелкова, ставшего собеседником журналистов радиостанции «Комсомольская правда», у Москвы «появляется еще одна маленькая Сирия».