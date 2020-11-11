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Путин обеспечил жизнь россиянам после ядерного удара 

Артём Кульша 6 минут назад
Путин обеспечил жизнь россиянам после ядерного удара
Фото: Reuters
Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить живучесть системы управления ядерными силами в случае нанесения ядерного удара.
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Армия , Политика , Владимир Путин
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