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Путин обеспечил жизнь россиянам после ядерного удара
Артём Кульша
6 минут назад
Фото:
Reuters
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Владимир Путин
заявил о необходимости обеспечить живучесть системы управления ядерными силами в случае нанесения ядерного удара.
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