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«Надёжно, как автомат Калашникова» — Путин о ядерных силах России 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
«Надёжно, как Калашников»: Путин о ядерных силах
Фото: РИА Новости
Системы управления ядерными силами России должны оставаться современными, простыми и надёжными. Об этом 11 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании по системам управления стратегическим ядерным оружием.

«Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке, и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения», — заявил Путин.

«Важно, чтобы всё оборудование, техника, связь системы управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надёжными, как автомат Калашникова. Чтобы они последовательно, планово обновлялись. А в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения», — подчеркнул он.

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Армия , Политика , Владимир Путин
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