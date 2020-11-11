«Надёжно, как Калашников»: Путин о ядерных силах

«Важно, чтобы всё оборудование, техника, связь системы управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надёжными, как автомат Калашникова. Чтобы они последовательно, планово обновлялись. А в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения», — подчеркнул он.