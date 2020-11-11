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В Госдуме оценили возможность начала третьей мировой войны

Говорит Москва
20 минут назад
Ранее чешская разведка заявила, что глобальный конфликт «находится на первой стадии».
В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов сказал, что сейчас мир не стоит на пороге мировой войны. Он отметил, что это связано с соблюдением большинством стран международных договорённостей.
«Риски начала крупной мировой войны всегда существуют. Но всё зависит от нашего всего мирового сообщества, насколько эти вот риски мировое сообщество сможет снивелировать. С момента окончания Второй мировой войны благоразумность в обществе торжествовала, и эти риски удавалось снизить. Но мне кажется, что сейчас мировое сообщество не стоит на пороге «вот-вот третья мировая война», это всё преувеличено. Мы видим, что международные договорённости соблюдаются. Если не брать пример США, потому что они выходят из тех обязательств, которые когда-то подписывали».
В качестве возможной причины конфликта специалисты чешской военной разведки называют соперничество между США, Россией и Китаем. Они также сообщили, что в мире замечено падение значения международного права.
Армия,Политика,Видео,Андрей Красов,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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