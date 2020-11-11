«Риски начала крупной мировой войны всегда существуют. Но всё зависит от нашего всего мирового сообщества, насколько эти вот риски мировое сообщество сможет снивелировать. С момента окончания Второй мировой войны благоразумность в обществе торжествовала, и эти риски удавалось снизить. Но мне кажется, что сейчас мировое сообщество не стоит на пороге «вот-вот третья мировая война», это всё преувеличено. Мы видим, что международные договорённости соблюдаются. Если не брать пример США, потому что они выходят из тех обязательств, которые когда-то подписывали».