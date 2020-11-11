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Направленных в Карабах российских миротворцев снабдили БТР 

РИА Новости 31 минуту назад
Миротворцев в Карабахе снабдили БТР
Фото: РИА Новости
Российский миротворческий контингент, направленный в зону нагорно-карабахского конфликта, оснащен самым современным вооружением и специальной техникой, в том числе БТР и бронеавтомобилями "Тигр" и "Тайфун", сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

"Миротворческий контингент оснащен самым современным вооружением, военной и специальной техникой. В том числе — бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун", а также обеспечен всеми необходимыми видами довольствия", — сказал Рудской на брифинге в среду.

"Практически все военнослужащие имеют опыт выполнения задач по обеспечению и охране гуманитарных операций в Сирийской Арабской Республике", — подчеркнул Рудской.

По его словам, "личный состав прошел специальную подготовку по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах".
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Армия , Сергей Рудской , Генштаб
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