Миротворцев в Карабахе снабдили БТР

Российский миротворческий контингент, направленный в зону нагорно-карабахского конфликта, оснащен самым современным вооружением и специальной техникой, в том числе БТР и бронеавтомобилями "Тигр" и "Тайфун", сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.
"Миротворческий контингент оснащен самым современным вооружением, военной и специальной техникой. В том числе — бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун", а также обеспечен всеми необходимыми видами довольствия", — сказал Рудской на брифинге в среду.
"Практически все военнослужащие имеют опыт выполнения задач по обеспечению и охране гуманитарных операций в Сирийской Арабской Республике", — подчеркнул Рудской.
По его словам, "личный состав прошел специальную подготовку по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах".