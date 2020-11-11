Миротворцев в Карабахе снабдили БТР

"Миротворческий контингент оснащен самым современным вооружением, военной и специальной техникой. В том числе — бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун", а также обеспечен всеми необходимыми видами довольствия", — сказал Рудской на брифинге в среду.