Появилось видео реакции России на «вторжение» США 

«По легенде перехватчик на высокой скорости пытался приблизиться на расстояние пуска ракет, чтобы нанести удар по важным объектам инфраструктуры Камчатки. Для перехвата «нарушителя» с аэродрома Елизово был поднят экипаж МиГ-31БМ, который выполнил поиск цели, классифицировал ее, а затем произвел по ней электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности», — сообщает оборонное ведомство.