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Появилось видео реакции России на «вторжение» США 

Алевтина Жаркова 34 минуты назад
Российские военнослужащие на Камчатке отработали ночной перехват условного самолета, вторгшегося на территорию РФ со стороны США. Видео маневров обнародовало Министерство обороны России. В роли самолета-нарушителя выступил перехватчик МиГ-31.

«По легенде перехватчик на высокой скорости пытался приблизиться на расстояние пуска ракет, чтобы нанести удар по важным объектам инфраструктуры Камчатки. Для перехвата «нарушителя» с аэродрома Елизово был поднят экипаж МиГ-31БМ, который выполнил поиск цели, классифицировал ее, а затем произвел по ней электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности», — сообщает оборонное ведомство.

Армия , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны
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