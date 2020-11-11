Генштаб: Баку и Ереван прекратили огонь

Армения и Азербайджан прекратили боевые действия в зоне нагорнокарабахского конфликта, подразделения вооруженных сил двух стран остановлены на занимаемых рубежах, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.
"В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах", — сказал Рудской на брифинге в среду.
Он заявил, что в выполнении миротворческих задач в Карабахе будут использованы армейская авиация и комплексы БПЛА. По словам Рудского, почти все направленные в зону конфликта российские миротворцы имеют сирийский опыт.