Генштаб: Баку и Ереван прекратили огонь

"В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах", — сказал Рудской на брифинге в среду.

Он заявил, что в выполнении миротворческих задач в Карабахе будут использованы армейская авиация и комплексы БПЛА. По словам Рудского, почти все направленные в зону конфликта российские миротворцы имеют сирийский опыт.