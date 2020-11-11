Украина обстреляла ПТУРами Донецкий аэропорт 

Украинская сторона произвела несколько выстрелов противотанковыми управляемыми ракетами по Донецкому аэропорту. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Мы подтверждаем, что Украина нарушила режим тишины. Стреляли в район Донецкого аэропорта. Никакого ущерба не нанесено, гражданских лиц в том районе не было, у нас потерь тоже нет", — рассказал РИА Новости Крым Эдуард Басурин.
Он отметил, что никаких ответных выстрелов со стороны ДНР не последовало.
"Трудно сказать, почему они выбрали именно это направление. Мы никаких ответных мер не предпринимали. Тем не менее, данные о нарушении украинской стороной полного перемирия уже направлены в ОБСЕ", — подчеркнул замначальника Народной милиции ДНР.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в ДНР резко осудили заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о том, что Киев разрабатывает новый документ по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках Будапештского меморандума.