Индия обвинила Пакистан в обстреле

Все новости на карте

Военные Пакистана подвергли обстрелу из оружия и минометов три сектора в индийском штате Джамму и Кашмир. Сообщает 11 ноября агентство PTI со ссылкой на минобороны Индии.

Отмечается, что пакистанские военные обстреляли населенные пункты в секторах Кирни, Шахпур и Касба в районе Пунч на линии контроля в Джамму и Кашмире.

В ответ армия Индии открыла ответный огонь. О потерях среди военных и мирного населения не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, территория индийского Кашмира является объектом территориального спора между Индией и Пакистаном. В регионе преобладает мусульманское население, что естественным образом приводит к противоречиям с остальной, преимущественно индуистской, страной.