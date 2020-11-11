Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Индия обвинила Пакистан в обстреле позиций в Кашмире 

ИА Regnum 27 минут назад
Индия обвинила Пакистан в обстреле
Фото: Reuters
Военные Пакистана подвергли обстрелу из оружия и минометов три сектора в индийском штате Джамму и Кашмир. Сообщает 11 ноября агентство PTI со ссылкой на минобороны Индии.
Отмечается, что пакистанские военные обстреляли населенные пункты в секторах Кирни, Шахпур и Касба в районе Пунч на линии контроля в Джамму и Кашмире.
В ответ армия Индии открыла ответный огонь. О потерях среди военных и мирного населения не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, территория индийского Кашмира является объектом территориального спора между Индией и Пакистаном. В регионе преобладает мусульманское население, что естественным образом приводит к противоречиям с остальной, преимущественно индуистской, страной.
Видео дня. Мирослава Карпович стала разлучницей года
ИА Regnum: последние новости
Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого Ми-24 Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого Ми-24 При крушении двух военных вертолетов в Афганистане погибли десять человек При крушении двух военных вертолетов в Афганистане погибли десять человек Три самолета Ил-76 с российскими миротворцами прибыли в Армению Три самолета Ил-76 с российскими миротворцами прибыли в Армению
Армия , В мире , Министерство обороны , Джамму , Индия , Пакистан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео обматерившей таксиста москвички с пивом
01:46
Опубликовано видео обматерившей таксиста москвички с пивом
Происшествия
Оштрафованный за фейк о коронавирусе журналист попал на видео
00:18
Оштрафованный за фейк о коронавирусе журналист попал на видео
Происшествия
Появилось видео с последними словами умирающего от COVID-19 медика
01:02
Появилось видео с последними словами умирающего от COVID-19 медика
Происшествия В мире
Направляющиеся из Армении в Карабах миротворцы РФ попали на видео
00:49
Направляющиеся из Армении в Карабах миротворцы РФ попали на видео
В мире Армия
Ночной перехват истребителей попал на видео
01:06
Ночной перехват истребителей попал на видео
Армия
Обработка «красных зон» больниц попала на видео
00:48
Обработка «красных зон» больниц попала на видео
Происшествия
Работа врачей ЗВО в Цхинвале попала на видео
00:55
Работа врачей ЗВО в Цхинвале попала на видео
Армия
Появилось видео полетов Ан-22 «Антей» под Тверью
00:41
Появилось видео полетов Ан-22 «Антей» под Тверью
Армия
Видео работы НЦУО по переброске ВС РФ в Карабах
01:28
Видео работы НЦУО по переброске ВС РФ в Карабах
Армия
Появилось видео со студентами из «красной зоны»
04:37
Появилось видео со студентами из «красной зоны»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение