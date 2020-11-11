США отправили в Арктику свой последний ледокол

Единственный из оставшихся на ходу американских ледоколов, 44-летняя «Полярная звезда», отправлен в Арктику «для защиты морского суверенитета и безопасности» США . Об этом пишет издание Business Insider.

«По мере того, как США усиливают свое внимание к Арктике, разрыв между их ледокольным флотом и Россией вызывает беспокойство», — отмечает издание.

Ранее в Арктику планировали отправить ледокол береговой охраны «Хили», который в основном участвует в научных исследованиях. Но в августе на ледоколе произошёл пожар, и он вернулся в порт приписки в Сиэтле.

Действующим остался только ледокол «Полярная звезда», построенный в 1976 году. Обычно его отправляли в Антарктику для пополнения запасов станции Мак-Мердо.

Ледокол такого класса впервые с 1994 года отправляют в Арктику с ненаучной миссией. Это происходит на фоне объявления российским руководством «об амбициозных арктических планах своего правительства».

Россия, напоминает издание, располагает 50 ледоколами и собирается строить ещё. В планах США — строительство по меньшей мере трёх тяжёлых ледоколов, первый должен быть закончен к 2024 году.