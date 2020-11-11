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В Карабах из Ульяновска вылетели еще три самолета с миротворцами 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
В Карабах вылетели еще три самолета РФ
Фото: Минобороны России
На борту личный состав подразделений 15 отдельной мотострелковой бригады ЦВО, материальные средства, автомобильная и специальная техника.
С аэродрома Ульяновск-Восточный в Карабах вылетели еще три самолета Ил-76 с российскими миротворцами, автомобилями и бронетранспортерами, сообщили в Минобороны России.

«Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами 11 ноября 2020 года вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный для участия в миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Всего в регион перебросят 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворцы будут размещены на линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением перемирия. В Степанакерте развернут командование этим контингентом. В основе миротворческих сил будут подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.
Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.
На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.
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Армия , Генрих Новожилов
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