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При крушении двух вертолетов в Афганистане погибли десять человек 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Афганистане разбился военный вертолет
Фото: © AP Photo / Rahmat Gul
Десять человек погибли в результате падения двух вертолетов афганской армии в восточной провинции Афганистана Нангархар, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на источники.
По данным местных властей, вертолеты Афганской национальной армии рухнули в уезде Хeсарак, потерпев крушение при посадке минувшей ночью.
Минобороны Афганистана заявило о крушении одного вертолета вооруженных сил примерно в полночь по местному времени. Как отметили в ведомстве, он упал на взлете "из-за технических проблем".

"К сожалению, в результате этого происшествия один член экипажа и один служащий Национальной полиции Афганистана погибли, двое других получили ранения", — говорится в заявлении министерства.

Руководство минобороны выразило свои соболезнования. Как сообщает телеканал Tolo News, крушение потерпел вертолет Ми-17.
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Армия , Происшествия , Министерство обороны , Афганистан
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