Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ночной перехват истребителей попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
На Камчатке прошли учения пилотов по ночному перехвату истребителей условного противника. В роли вражеского самолета выступали МиГ-31. По легенде перехватчик на высокой скорости пытался приблизиться на расстояние пуска ракет, чтобы нанести удар по важным объектам инфраструктуры Камчатки. Для перехвата «нарушителя» с аэродрома Елизово был поднят экипаж МиГ-31БМ, который выполнил поиск цели, классифицировал ее, а затем произвел по ней электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности. МиГ-31— это советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Является первым советским боевым самолётом четвёртого поколения. Разработан в 1970-х годах.
Армия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Направляющиеся из Армении в Карабах миротворцы РФ попали на видео
00:49
Направляющиеся из Армении в Карабах миротворцы РФ попали на видео
В мире Армия
Ночной перехват истребителей попал на видео
01:06
Ночной перехват истребителей попал на видео
Армия
Обработка «красных зон» больниц попала на видео
00:48
Обработка «красных зон» больниц попала на видео
Происшествия
Работа врачей ЗВО в Цхинвале попала на видео
00:55
Работа врачей ЗВО в Цхинвале попала на видео
Армия
Появилось видео полетов Ан-22 «Антей» под Тверью
00:41
Появилось видео полетов Ан-22 «Антей» под Тверью
Армия
Видео работы НЦУО по переброске ВС РФ в Карабах
01:28
Видео работы НЦУО по переброске ВС РФ в Карабах
Армия
Появилось видео со студентами из «красной зоны»
04:37
Появилось видео со студентами из «красной зоны»
Общество
Толпа медведей пришла в деревню и попала на видео
00:52
Толпа медведей пришла в деревню и попала на видео
Происшествия
Исполнение мечты ветерана попало на видео
01:38
Исполнение мечты ветерана попало на видео
Общество
Появилось видео спасения дальнобойщика после ДТП
02:09
Появилось видео спасения дальнобойщика после ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение