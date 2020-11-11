Ночной перехват истребителей попал на видео 

На Камчатке прошли учения пилотов по ночному перехвату истребителей условного противника. В роли вражеского самолета выступали МиГ-31. По легенде перехватчик на высокой скорости пытался приблизиться на расстояние пуска ракет, чтобы нанести удар по важным объектам инфраструктуры Камчатки. Для перехвата «нарушителя» с аэродрома Елизово был поднят экипаж МиГ-31БМ, который выполнил поиск цели, классифицировал ее, а затем произвел по ней электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности. МиГ-31— это советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Является первым советским боевым самолётом четвёртого поколения. Разработан в 1970-х годах.