Выездная бригада военных врачей Западного военного округа Российской Федерации отработала в медицинском центре в Цхинвале. Было проведено более 2 тысяч медицинских консультаций. В среднем за сутки специалисты военного госпиталя и медицинского центра принимают около 200 человек, выписывая направления на углубленную диагностику или госпитализируя пациентов в стационар. К этому моменту в стационаре мобильного госпиталя, развернутого в Цхинвале, под постоянным наблюдением врачей ЗВО находится более 70 человек.
Работа врачей ЗВО в Цхинвале попала на видео
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