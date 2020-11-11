Появилось видео полетов Ан-22 «Антей» под Тверью 

На аэродроме под Тверью прошли учения по пилотированию транспортного самолета Ан-22 «Антей» в условиях низкой облачности и при внештатных ситуациях на борту. Пилоты отрабатывали последовательность действий при отказе двигателя и посадке самолета с уходом на второй круг.

Ан-22 "Антей" — это советский тяжёлый турбовинтовой транспортный самолёт, самый большой в мире турбовинтовой самолёт. Предназначен для перевозки на большие расстояния тяжёлого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способами воздушных десантов. Первый полёт выполнил в 1965 году. Серийно выпущено 69 экземпляров.