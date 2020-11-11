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Видео работы НЦУО по переброске ВС РФ в Карабах 

Вадим Дроздов 28 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало кадры работы Национального центра управления обороной РФ по переброске миротворческого контингента в Нагорный Карабах. Дежурным сменам поставлена задача по непрерывному контролю за созданием авиационной группировки и организации воздушного моста для пролета самолетов военно-транспортной авиации и доставки подразделений российского миротворческого контингента к местам выполнения задач. Организовано взаимодействие с федеральной таможенной службой, погранвойсками ФСБ России, МВД России и Россавиацией.
НЦУО основан 1 декабря 2014 года. Это военная структура управления, находящаяся в подчинении Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.
Армия , Видео , ФСБ , Министерство обороны , Генштаб , НЦУО РФ , МВД , Федеральная таможенная служба
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