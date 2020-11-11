Видео работы НЦУО по переброске ВС РФ в Карабах 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало кадры работы Национального центра управления обороной РФ по переброске миротворческого контингента в Нагорный Карабах. Дежурным сменам поставлена задача по непрерывному контролю за созданием авиационной группировки и организации воздушного моста для пролета самолетов военно-транспортной авиации и доставки подразделений российского миротворческого контингента к местам выполнения задач. Организовано взаимодействие с федеральной таможенной службой, погранвойсками ФСБ России, МВД России и Россавиацией.
НЦУО основан 1 декабря 2014 года. Это военная структура управления, находящаяся в подчинении Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.