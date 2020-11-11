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BI: США в «погоне» за Россией отправили в Арктику старый ледокол 

РИА Новости 1 час назад
США отправили в Арктику старый ледокол
Фото: © AP Photo / Ted S. Warren
На фоне всевозрастающей российской активности в Арктике США посылает туда свой последний оставшийся на ходу ледокол "Полярная звезда" для "защиты морского суверенитета и безопасности стран в регионе", пишет Business Insider.
Издание напоминает, что в середине августа из-за пожара на борту ледокол Береговой охраны США Healy был вынужден прервать запланированное развертывание в Арктике.
В результате у США остался только один действующий ледокол — 44-летний Polar Star. Причем есть высокая вероятность, что и на этом корабле могут случиться поломки или возникнуть другие проблемы, отмечает издание.
При этом у России в настоящее время находится около 50 ледоколов, указывает Business Insider.
Президент России Владимир Путин в марте утвердил новую Арктическую стратегию на период до 2035 года, которая предусматривает активное экономическое освоение региона.
Ранее в МИД России отмечали, что страны — члены НАТО, прикрываясь обвинениями России в "милитаризации" Арктики, продолжили наращивать там военный потенциал.
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Армия , Оружие , Владимир Путин , МИД , НАТО , Швеция
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