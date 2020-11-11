США отправили в Арктику старый ледокол

На фоне всевозрастающей российской активности в Арктике США посылает туда свой последний оставшийся на ходу ледокол "Полярная звезда" для "защиты морского суверенитета и безопасности стран в регионе", пишет Business Insider.

Издание напоминает, что в середине августа из-за пожара на борту ледокол Береговой охраны США Healy был вынужден прервать запланированное развертывание в Арктике.

В результате у США остался только один действующий ледокол — 44-летний Polar Star. Причем есть высокая вероятность, что и на этом корабле могут случиться поломки или возникнуть другие проблемы, отмечает издание.

При этом у России в настоящее время находится около 50 ледоколов, указывает Business Insider.

Президент России Владимир Путин в марте утвердил новую Арктическую стратегию на период до 2035 года, которая предусматривает активное экономическое освоение региона.