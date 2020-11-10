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Госдеп уведомил Конгресс США о решении продать ОАЭ истребители F-35 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Конгресс США уведомили о продаже ОАЭ F-35
Фото: Reuters
Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении разрешить продажу Объединенным Арабским Эмиратам истребителей F-35, разведывательных беспилотников MQ-9B и другого вооружения на сумму более 23 млрд долларов.

«Сегодня уведомили Конгресс о намерении дать разрешение на предлагаемую ОАЭ покупку истребителей F-35, БПЛА MQ-9B и боеприпасов на сумму 23,37 млрд долларов для защиты от возросшей угрозы от Ирана», — написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

По информации ТАСС, Эмиратам будет продано до 50 самолетов F-35 на сумму 10,4 млрд долларов, до 18 дронов MQ-9B общей стоимостью 2,97 млрд и комплекты боеприпасов «воздух — воздух» и «воздух — поверхность» общей суммой 10 млрд
Ранее Конгресс США одобрил продажу истребителей F-35 Финляндии в количестве 64 единиц на сумму до 12,5 млрд долларов.
В мае сообщалось о проблемах с поставками F-35 у компании у Lockheed Martin.
США называли F-35 единственным самолетом, способным противостоять России в случае возможного конфликта в Европе.
F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который, помимо США, стоит на вооружении ряда их союзников. Программа создания F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 трлн долларов — это самая дорогая программа производства оружия в истории.
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Комментарии
Армия , Госдеп США , Конгресс США , Иран , США
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