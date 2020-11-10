Конгресс США уведомили о продаже ОАЭ F-35

«Сегодня уведомили Конгресс о намерении дать разрешение на предлагаемую ОАЭ покупку истребителей F-35, БПЛА MQ-9B и боеприпасов на сумму 23,37 млрд долларов для защиты от возросшей угрозы от Ирана», — написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.