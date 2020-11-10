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Израильские военные сбили прилетевший из Ливана беспилотник «Хезболлах» 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Израиль сбил прилетевший из Ливана беспилотник
Фото: Reuters
Военнослужащие Армии обороны Израиля сбили во вторник принадлежащий ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" беспилотник, залетевший из Ливана в воздушное пространство еврейского государства, сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад войска сбили беспилотник, принадлежащий террористической организации "Хезболлах", который пересек границу из Ливана в воздушное пространство Израиля. Армия обороны Израиля вела наблюдение за беспилотником на протяжении всего инцидента. Опасности для населенных пунктов и военнослужащих не возникало", — говорится в сообщении.

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Армия , Хезболла , ЦАХАЛ , Израиль , Ливан
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