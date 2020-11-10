Израиль сбил прилетевший из Ливана беспилотник

"Некоторое время назад войска сбили беспилотник, принадлежащий террористической организации "Хезболлах", который пересек границу из Ливана в воздушное пространство Израиля. Армия обороны Израиля вела наблюдение за беспилотником на протяжении всего инцидента. Опасности для населенных пунктов и военнослужащих не возникало", — говорится в сообщении.