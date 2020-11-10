Путин указал на расширение сил НАТО у границ России 

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НАТО расширяет свое военное присутствие в Европе у границ России , и Москва должна учитывать опасность этого внешнего фактора. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны , федеральных ведомств и предприятий ОПК, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы должны учитывать и целый ряд потенциально опасных внешних факторов — современных, новых. Так, например, в Европе расширяется военное присутствие НАТО вблизи российских границ», — сказал Путин.

Президент указал, что на предложение Москвы снизить военную активности Альянс не отреагировал. Напротив, интенсивность полетов авиации и действий флотов стран НАТО только возросла, указал глава государства.