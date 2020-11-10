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Путин указал на расширение сил НАТО у границ России 

Rambler News Service и ещё 5 1 час назад
Путин указал на расширение сил НАТО у границ России
Фото: РИА Новости
НАТО расширяет свое военное присутствие в Европе у границ России, и Москва должна учитывать опасность этого внешнего фактора. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы должны учитывать и целый ряд потенциально опасных внешних факторов — современных, новых. Так, например, в Европе расширяется военное присутствие НАТО вблизи российских границ», — сказал Путин.

Президент указал, что на предложение Москвы снизить военную активности Альянс не отреагировал. Напротив, интенсивность полетов авиации и действий флотов стран НАТО только возросла, указал глава государства.
В сентябре начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что активность военных США и НАТО в 20-30 км от российской границы в последнее время выросла, передавало агентство РИА Новости.
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Комментарии
Армия , Владимир Путин , Валерий Герасимов , Министерство обороны , Генштаб , НАТО
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