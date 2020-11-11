Все новости на карте

Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 200 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

На данный момент в Армении уже приземлились двенадцать самолетов Ил-76 с военнослужащими подразделений 15-й миротворческой бригады. Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 200 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта всего будут направлены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Миротворцы будут размещены на линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора. В Степанакерте развернут командование этим контингентом.

Всего Россия планирует направить в Карабах не менее 22 самолетов с миротворцами.