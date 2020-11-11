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Двенадцать самолетов Ил-76 с российскими миротворцами приземлились в Армении 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 200 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.
На данный момент в Армении уже приземлились двенадцать самолетов Ил-76 с военнослужащими подразделений 15-й миротворческой бригады. Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 200 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта всего будут направлены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Миротворцы будут размещены на линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора. В Степанакерте развернут командование этим контингентом.
Всего Россия планирует направить в Карабах не менее 22 самолетов с миротворцами.
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Армия , Видео , Оружие , Азербайджан , Армения , Степанакерт
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