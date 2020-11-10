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В Пентагоне заподозрили Трампа в подготовке операции против Ирана 

News.ru 2 часа назад
Трампа заподозрили в подготовке операции против Ирана
Фото: globallookpress.com
Увольнение главы Министерства обороны США Марка Эспера может быть связано с планами Дональда Трампа провести военную операцию против Ирана в последние дни своего нахождения на посту президента.
Ранее эксперты отмечали, что Эспер противоречил Трампу по ряду вопросов, в том числе опровергал его высказывания в ходе ликвидации 3 января генерала Касема Сулеймани. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на чиновников в Пентагоне, в военном ведомстве многие опасаются, что отставка Эспера может быть связана с подготовкой к операции против Исламской Республики или других внешних противников.
При этом экс-чиновник Пентагона Элисса Слаткин предположила, что увольнение Эспера может быть связано с его отказом исполнять распоряжения президента США либо это месть Трампа за разногласия в прошлом. При этом Слаткин отметила, что наименее вероятная причина — некомпетентность или какое-либо нарушение устава со стороны Эспера.
Как писал NEWS.ru, Трамп заявил об отставке главы Министерства обороны США 9 ноября. Временно исполнять обязанности главы Пентагона будет руководитель Национального антитеррористического центра Кристофер Миллер.
Отношения между США и Ираном обострились после убийства американскими военными Касема Сулеймани 3 января 2020 года в международном аэропорту. В ночь на 8 января Тегеран нанёс удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. После этого президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций в отношении Исламской Республики.
По данным компании NBC, полученным от высокопоставленных сотрудников Белого дома, разговоры о возможной ликвидации Сулеймани велись в администрации с июня 2019 года, когда в Иране был сбит американский военный беспилотник RQ-4. Якобы Болтон и госсекретарь Майк Помпео убеждали президента США Дональда Трампа в ответ на инцидент уничтожить генерала, но глава государства был готов на такие меры «только в случае убийства Ираном американцев».
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Армия , Марк Эспер , Кристофер Миллер , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон
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