"Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил приземлился в аэропорту Эребуни. В настоящее время идет подготовка к приему самолетов ВТА с подразделениями 15-й миротворческой бригады", — говорится в сообщении.