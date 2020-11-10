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В Армении приземлился самолет с российскими офицерами 

РИА Новости 35 минут назад
Самолет с офицерами командования российских миротворческих сил в Карабахе приземлился в Армении, сообщили в Минобороны России.

"Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил приземлился в аэропорту Эребуни. В настоящее время идет подготовка к приему самолетов ВТА с подразделениями 15-й миротворческой бригады", — говорится в сообщении.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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По данным Минобороны РФ, в зоне нагорнокарабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
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Армия , Видео , Война, Карабах
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