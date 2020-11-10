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Авианосцы США и Индии проведут совместные учения в районе Гоа 

ИА Regnum 37 минут назад
Авианосцы США и Индии проведут совместные учения
Фото: Reuters
Атомный авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN-68) и авианосец ВМС Индии «Викрамадитья» проведут совместные учения вблизи индийского побережья в районе Гоа, сообщает 10 ноября пресс-служба ВМС США.
По утверждению пресс-службы, авианосец USS Nimitz покинул акваторию Персидского залива и уже направляется в район учений, получивших название Malabar.
Учения будут проходить с 17 по 20 ноября. В них также примут участие боевые корабли Австралии и Японии.
Отмечается, что эти учения проводятся в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), в который входят США, Япония, Индия и Австралия.
Дипломатические и военные соглашения Quad имеют своей целью сокращение влияния Китая в Индийском и Тихом океанах.
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Армия , Австралия , Гоа , Индия , Китай , США , Япония
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