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«Русская весна»: Казахстан готовил турецких офицеров для войны в Нагорном Карабахе 

Аргументы Недели 1 час назад
СМИ: Казахстан готовил турков для войны в Карабахе
Фото: Аргументы Недели
Казахстан готовил турецких офицеров для вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.
Согласно информации, приведенной изданием «Русская весна», в 2019-2020 годах в Национальном Университете Обороны Казахстана проходила обучение группа офицеров из Турции.
Занятия завершились весной, летом военные прибыли в Азербайджан для участия в учениях, после чего остались в закавказской республике. Турки возглавили в азербайджанской армии штабную работу, говорится в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что журналист Маргарита Симоньян призвала отрезать себе языки армянам, которые критикуют Москву из-за Нагорного Карабаха.
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Армия , Маргарита Симоньян , Азербайджан , Москва , Турция
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