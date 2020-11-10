СМИ: Казахстан готовил турков для войны в Карабахе

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Казахстан готовил турецких офицеров для вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Согласно информации, приведенной изданием «Русская весна», в 2019-2020 годах в Национальном Университете Обороны Казахстана проходила обучение группа офицеров из Турции.

Занятия завершились весной, летом военные прибыли в Азербайджан для участия в учениях, после чего остались в закавказской республике. Турки возглавили в азербайджанской армии штабную работу, говорится в процитированной публикации.