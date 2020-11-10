Госдума уточнила основания для отсрочки от армии

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон об уточнении оснований для отсрочки от армии. Соответствующее решение было принято во время заседания во вторник, 10 ноября.

Так, согласно документу, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации будет предоставляться также для тех, кто является опекуном своего брата или сестры. При этом должно соблюдаться условие, что нет других людей, которые обязаны по закону их содержать.