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Китайский истребитель установил рекорд в воздухе 

Ferra.ru 1 час назад
Китайский истребитель установил рекорд в воздухе
Фото: Ferra.ru
СМИ сообщили, что авиационная группа Военно-воздушных сил Китая установила рекорд по продолжительности полёта истребителя. Он непрерывно держался в воздухе 10 часов.
Предыдущий рекорд составлял 8 часов 30 минут, пишет «ИноСМИ». Указанная авиационная группа имеет основную боевую задачу в Южно-Китайском море, а выход в него занимает около 10 часов. То есть проведённые учения с рекордом имели большое стратегическое значение.
Сообщается, что вылет одного китайского истребителя занимает полтора часа. Затем самолёты осуществляют дозаправку в воздухе. В течение 10-часового полёта военные из разных аппаратов могли посмотреть друг на друга только во время дозаправки. В итоге командиры Ван Ин и Лу Гэн успешно побили рекорд и вернулись на землю.
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Армия , InoSMI.Ru
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