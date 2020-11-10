Еще одна страна ЕС увидела в России угрозу

Российские и китайские агенты на протяжении прошедшего года представляли основную опасность для чешских спецслужб, соответствующий доклад был опубликован 10 ноября чешской Службой безопасности и информации (СБИ), сообщает французское издание Le Figaro.

По данным СБИ, обе страны предпринимают активные шаги по продвижению своих интересов в Чешской республике

«Существенная разница состоит в том, что Россия стремится дестабилизировать и дезинтегрировать своих противников, в то время как Китай пытается собрать вокруг себя ряд других стран, которые признают законность интересов Китая», — поясняется в докладе службы.

Кроме того, отметили чешские спецслужбы, в 2019 году на территории страны действовали различные службы России: их агенты, пользующиеся дипломатическим прикрытием, стремились продвигать интересы и точки зрения Кремля, а также улучшать репутацию России. Со своей стороны, китайские шпионы выдавали себя за дипломатов, журналистов и ученых. Они «воспользовались готовностью чешского общества к получению китайских инвестиционных предложений», нацелившись, в частности, на технологический и оборонный сектора, а также сектора в области здравоохранения и защиты окружающей среды, чтобы создать благоприятный имидж Китая.