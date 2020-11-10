Война в Нагорном Карабахе закончена

«Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России».
«На площадь Республики перед зданием правительства Армении собираются десятки тысяч людей. Часть из них ворвалась в здание правительства и начала громить мебель. Никто им никакого сопротивления, включая полицию и охрану здания правительства, не оказывает, все люди очень сильно возмущены тем, что Никол Пашинян подписал такой, по сути, позорный договор для Армении и для Нагорного Карабаха. По сути, претворяется в жизнь именно идея Ильхама Алиева о капитуляции Нагорного Карабаха. Собственно, все семь районов, которыми управлял Нагорный Карабах последние 30 лет, будут возвращены Азербайджану. Люди возмущены, зачем было тогда воевать сейчас на протяжении 44 дней, в результате чего погибло с армянской стороны, по не уточненным еще данным, порядка 1300 человек. Люди требуют, чтобы к ним вышел или приехал начальник главного генерального штаба армии и сам Никол Пашинян. Все возбуждены до предела, и у меня есть полная уверенность в том, что и завтра, и послезавра, и во все ближайшие дни в Ереване и по всей Армении будут проходить массовые акции протеста против этого шага премьер-министра Армении».