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Война в Нагорном Карабахе закончена

BFM.RU
1 час назад
Ереван согласился на передачу Баку части территорий непризнанной республики. Заявление подписали лидеры России, Армении и Азербайджана. В регионе разместят российских миротворцев. В Ереване начались протесты.
Война в Нагорном Карабахе закончена
Фото: ReutersReuters
Президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Карабахе. Путин выступил с телевизионным обращением, в котором сообщил, что соглашение отвечает интересам как азербайджанского, так и армянского народов, и это позволяет надеяться, что урегулирование будет долгосрочным.
«Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России».
Из текста заявления следует, что Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский и Агдамский районы, а также территории в Газахском районе. До 1 декабря Азербайджану должен быть передан Лачинский район, за исключением Лачинского коридора (шириной 5 километров): он будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу.
Премьер Армении Никол Пашинян о подписании соглашения сообщил на своей странице Facebook. «Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненен для меня и нашего народа, — написал он. — Это решение я принял в результате глубокого анализа военной ситуации и признательности людей, которые лучше всего обладают ситуацией. Также исходя из убеждения, что это лучшее решение в сложившейся ситуации».
Президент непризнанного Нагорного Карабаха заявил, что, если бы боевые действия продолжились, был бы «потерян весь Карабах». Он также признал, что контроль над стратегически важным городом Шуши был потерян 5 ноября частично, а с 7 ноября — полностью.
Никол Пашинян написал в Facebook, что находится в Армении и продолжает исполнять свои обязанности. Ранее некоторые СМИ сообщали, что армянский премьер покинул страну.
Отставки Пашиняна потребовали 17 оппозиционных партий, назвав произошедшее предательством национальных интересов и банкротством властей. Оппозиция Армении намерена созвать парламент для выхода из соглашения по Карабаху. Президент Армен Саркисян заявил, что узнал о соглашении из СМИ и инициирует экстренные политические консультации.
В центре Еревана в ночь на 10 ноября собрались десятки тысячи протестующих. Толпа ворвалась в здание правительства, устроив там разгром. Пашинян сообщил, что «из резиденции премьера украдены компьютер, часы, духи, водительские права и прочее». Было также совершено нападение на спикера парламента Арарата Мирзояна, его экстренно прооперировали, сейчас угрозы его жизни нет. О событиях в Ереване минувшей ночью рассказал журналист Ашот Газазян.
Ашот Газазян, журналист:
«На площадь Республики перед зданием правительства Армении собираются десятки тысяч людей. Часть из них ворвалась в здание правительства и начала громить мебель. Никто им никакого сопротивления, включая полицию и охрану здания правительства, не оказывает, все люди очень сильно возмущены тем, что Никол Пашинян подписал такой, по сути, позорный договор для Армении и для Нагорного Карабаха. По сути, претворяется в жизнь именно идея Ильхама Алиева о капитуляции Нагорного Карабаха. Собственно, все семь районов, которыми управлял Нагорный Карабах последние 30 лет, будут возвращены Азербайджану. Люди возмущены, зачем было тогда воевать сейчас на протяжении 44 дней, в результате чего погибло с армянской стороны, по не уточненным еще данным, порядка 1300 человек. Люди требуют, чтобы к ним вышел или приехал начальник главного генерального штаба армии и сам Никол Пашинян. Все возбуждены до предела, и у меня есть полная уверенность в том, что и завтра, и послезавра, и во все ближайшие дни в Ереване и по всей Армении будут проходить массовые акции протеста против этого шага премьер-министра Армении».
Министерство обороны Армении заявило, что будет соблюдать условия соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Также Минобороны призвало воздерживаться от действий, которые могут подорвать основы государственности.
Президент непризнанного Нагорного Карабаха заявил, что, если бы боевые действия продолжились, был бы «потерян весь Карабах». Он также признал, что контроль над стратегически важным городом Шуши был потерян 5 ноября частично, а с 7 ноября — полностью.
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