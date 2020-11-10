Появилось видео развертывания КПКВС «Мурманск-БН» 

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем официальном сайте видео развертывания комплекса подавления коротковолновой связи «Мурманск-БН» в условиях Арктики военнослужащими подразделений отдельного центра радиоэлектронной борьбы Северного флота.

«Мурманск-БН» — коротковолновый береговой комплекс радиоэлектронной борьбы. С его помощью можно вести радиоразведку, осуществлять перехват и подавление сигналов противника по всему коротковолновому диапазону на расстоянии до 5 тыс. км. Комплекс способен обнаруживать и пеленговать типовые средства КВ радиосвязи и создавать помехи линиям КВ радиосвязи в оперативно-стратегических и оперативно-тактических звеньях управления условного противника. В конце 2018 года комплекс «Мурманск-БН» поступил на вооружение в 841-й отдельный центр РЭБ Балтийского флота в Калининградской области.