В Кемеровской области прошли учения разведчиков 41-ой армии Центрального военного округа. Задачей подразделений было обнаружение военного лагеря условного противника, а также маршрутов перемещений пешего патруля. Вторым этапом стало задание по захвату секретных документов и членов условного бандформирования. После сбора необходимой информации военнослужащие вышли на связь с вышестоящим командованием и передали точные координаты лагеря и узла связи условного противника для нанесения авиационного удара. Также разведчики прошли 500-метровую психологическую полосу препятствий, которая представляет из себя максимально приближенные к боевым действиям условия — дымовые завесы и открытый огонь сопровождаются звуками стрельбы, взрывов и криков.
Опубликовано видео учений разведчиков ЦВО
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