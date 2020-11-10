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Выезд миротворцев РФ в Карабах попал на видео 

Вадим Дроздов 42 минуты назад
Главнокомандующий армией Российской Федерации Владимир Путин объявил о прекращении военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и направил в республику около 2 тысяч миротворцев. Переброска военных осуществляется с военной базы в городе Ульяновск с использованием самолетов Ил-76. Основу военного контингента с российской стороны составляют контрактники из 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. В поддержку миротворцев в Нагорный Карабах будет направлено 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой военной техники. Как сообщил Владимир Путин, боевые действия останавливаются с 10 ноября, Азербайджан и Армения должны остановиться на занятых позициях, а также произвести обмен пленными.
Армия , Видео , Владимир Путин
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