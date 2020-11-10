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Основания для отсрочки от армии могут расширить 

Парламентская газета 3 минуты назад
Основания для отсрочки от армии могут расширить
Фото: АГН МОСКВА
В России предлагают давать в мирное время отсрочку от мобилизации гражданам, которые в одиночку ухаживают за неполнородными братьями и сёстрами. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 10 ноября.
Сейчас от мобилизации «по семейным обстоятельствам» могут получить отсрочку: отцы-одиночки, родители двух и более детей, родители ребёнка-инвалида в возрасте до 3 лет, а также мужчины, имеющие ребёнка и беременную супругу (срок не менее 26 недель).
Кроме того, отсрочку могут получить граждане, которые постоянно ухаживают за близкими родственниками, которые нуждаются в таком уходе по состоянию здоровья, и при этом не имеют других родственников. Эта норма относится к родителям, супругам, братьям и сёстрам, дедушкам и бабушкам, а также усыновителям.
Однако Семейный кодекс признаёт близкими родственниками также неполнородных братьев и сестёр, отмечается в пояснительной записке к документу. Поэтому авторы законопроекта предлагают дать отсрочку двум категориям граждан, имеющим брата или сестру, с которыми у них общие только отец или только мать.
Во-первых, если такие брат или сестра нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертизы, и у них нет других близких, кто мог бы это делать. При этом они не должны находиться на полном государственном обеспечении. Во-вторых, отсрочка коснётся опекунов и попечителей несовершеннолетних неполнородных братьев и сестёр — опять же, если нет других лиц, которые по закону должны их содержать.
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Армия , Госдума
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