В Баку завели уголовное дело из-за сбитого Ми-24

Военная прокуратура Нахчывана открыло уголовное дело по инциденту со сбитым российским вертолетом Ми-24 на азербайджано-армянской границе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана

Дело было возбуждено по статье 342.2 (халатное отношение к службе — гибель двух и более человек по неосторожности, или во время войны, или боевых действий)

Генпрокуратуре заявили, что их сотрудники совместно с военными экспертами в рамках уголовного дела осмотрели ракетную установку, в том числе информационные системы. Кроме того, как заявили в ведомстве, они допросили военнослужащих военной части, взяли необходимые документы, а также провели другие следственные мероприятия.