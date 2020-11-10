В Баку завели уголовное дело из-за сбитого Ми-24

Военная прокуратура Нахчывана открыло уголовное дело по инциденту со сбитым российским вертолетом Ми-24 на азербайджано-армянской границе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.
Дело было возбуждено по статье 342.2 (халатное отношение к службе — гибель двух и более человек по неосторожности, или во время войны, или боевых действий)
В Генпрокуратуре заявили, что их сотрудники совместно с военными экспертами в рамках уголовного дела осмотрели ракетную установку, в том числе информационные системы. Кроме того, как заявили в ведомстве, они допросили военнослужащих военной части, взяли необходимые документы, а также провели другие следственные мероприятия.
9 ноября российский Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Инцидент произошел в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики. В результате погибли два члена экипажа. В Азербайджане признались, что Ми-24 случайно сбила армия страны. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что российский вертолет совершал полет в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения ПВО. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело.