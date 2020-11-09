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В Армении сообщили об уничтожении российского вертолета 

Вероника Полынина 1 час назад
В Армении сообщили об уничтожении российского вертолета
Фото: РИА Новости
В Армении сбили российский вертолет, передает Sputnik.

«Предположительно, со стороны Нахичевани был сбит российский вертолет. Он упал на территории Армении», — сообщил источник агентства в российских силовых структурах.

Нахичеванская автономная Республика входит в состав Азербайджана. Подробности происшествия уточныются.
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября.
Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября объявил о взятии стратегически важной точки в Нагорном Карабахе — города Шуши. Позже информацию подтвердили в руководстве непризнанной республики Нагорный Карабах.
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Армия , Ильхам Алиев , ИА Sputnik
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