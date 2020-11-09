Пашинян заявил, что бои за Шуши продолжаются 

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Никол Пашинян. Судьба города города Шуши в Карабахе еще не решена, бои за него продолжаются, заявил 9 ноября премьер-министр Армении

«Бои за Шуши продолжаются», — написал он на своей странице в соцсетях.

Ранее пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян заявил об утрате контроля над городом Шуши, а позднее подтвердил, что это сообщение сделано им.

Стоит отметить, что Пашинян не подтвердил и не опроверг информацию пресс-секретаря Ваграма Погосяна.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе бои продолжаются с 27 сентября. С начала боевых действий погибли 50 мирных жителей Карабаха, около 150 получили ранения. Среди армянских военных погибли более 1240 человек. Потери ВС Азербайджана засекречены.